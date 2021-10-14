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14 октября 11:41
автор: Александр Бойченко

Марсель Дион - Овечкину: Ты настоящий бомбардир

Минувшей ночью, 14 октября, Овечкин превзошел рекорд канадского хоккеиста по забитым шайбам в регулярном чемпионате.

Канадский хоккеист Марсель Дион прокомментировал достижение российского нападающего Александра Овечкина, который превзошел его рекорд по забитым шайбам в регулярном чемпионате (732).

«Я знал, что ты обойдешь меня. Я понял это, когда ты забил 700 голов. Но главное во всем, что происходит, - это уважение. У тебя особые качества. Ты настоящий бомбардир. Это просто невероятно.

Впереди Бретт Халл, но это ничего не значит. Но великий Горди Хау, пока играл, не превзошел отметку в 50 голов за сезон.

Уэйн Гретцки? Давайте пока забудем об этом. Это совершенно другой уровень. Но у тебя, Алекс, есть шанс. У тебя есть шанс догнать Уэйна», - цитирует слова Дионна официальный сайт НХЛ.

Напомним, на счету нападающего «Вашингтон Кэпиталз» 732 шайбы. Впереди россиянина располагаются: Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки - 894 забитые шайбы.

источник: NHL (НХЛ)
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