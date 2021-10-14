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14 октября 13:09

Плющев - о включении Ковальчука в штаб сборной России: Над нашим хоккеем будто ставят эксперимент

Ранее сообщалось, что нападающий может стать тренером национальной команды на Олимпиаде в Пекине.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на информацию о возможном включении нападающего Ильи Ковальчука в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Если Ковальчук действительно войдет в тренерский штаб сборной, то я ничего не понимаю в хоккее. Чтобы быть тренером сборной, надо к этому надо идти и доказывать свою состоятельность. Над нашим хоккеем будто ставят эксперимент», - приводит слова Плющева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Ковальчук уже утвержден менеджером команды. Илья станет помощником главного тренера сборной Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.

Напомним, что в прошлом сезоне форвард выиграл Кубок Гагарина вместе с омским «Авангардом». Однако, он покинул команду, надеясь подписать контракт с клубом НХЛ.

источник: Чемпионат.com
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