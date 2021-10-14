Экс-нападающий «Колорадо» Каменев стал игроком ЦСКА

Форвард Владислав Каменев подписал контракт с московским ЦСКА.

Как сообщает официальный сайт армейцев, срок соглашения с 25-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона. 12 октября «Сибирь» получила права на Каменева в результате обменов со СКА. Сегодня новосибирский клуб объявил о расторжении контракта с нападающим.

Владислав Каменев стал игроком ЦСКА!



Нападающий подписал с красно-синими контракт до конца сезона.https://t.co/3yWuDpbnJs pic.twitter.com/uVCtlCAbFo — ХК ЦСКА Москва (@hccska) October 14, 2021

Добавим, что в 2014 году Владислав был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ под общим 42-м номером. В лиге он также выступал за «Колорадо». Всего в активе Каменева 66 матчей в НХЛ, в которых набрал 13 (3+10) очков.