Ларионов ушел с поста главного тренера молодежной сборной России

Игорь Ларионов покинул пост главного тренера молодежной сборной России по хоккею.

Как сообщает пресс-служба ФХР, 60-летний специалист займется подготовкой резерва национальной команды. Ларионов возглавил олимпийскую сборную страны.

Напомним, что в сезоне 2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной на чемпионате мира. Под его руководством команда заняла четвертое место. В матче за третье место МЧМ-2021 российская сборная уступила Финляндии (1:4).

Добавим, что Ларионов никогда не работал наставником в клубном хоккее.