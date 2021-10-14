Браташ стал главным тренером молодежной России

В тренерском штабе молодежной сборной России произошли перестановки.

Как сообщает официальный сайт ФХР, наставником команды назначен Олег Браташ. Специалист сменил на этом посту Игоря Ларионова. Браташ работает в системе национальных команд страны с 2015 года. Ранее он возглавлял олимпийскую сборную.

«Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне», - заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Добавим, что Ларионов, в свою очередь, занял прежнюю должность Браташа.