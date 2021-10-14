Сборные не буду называть расширенные составы команд на ОИ-2022

Составы мужских команд на хоккейный турнир ОИ-2022 в Пекине будут названы в январе.

Как сообщает ТАСС со службой на пресс-службу ИИХФ, федерации не будут оглашать расширенные списки в октябре, как планировалось ранее. Ранее все команды, кроме Китая, назвали по три игрока, которые выступят на Играх.

«Публикаций составов команд больше не планируется. Будут только финальные списки в январе», - заявили в ИИХФ.

Напомним, что ФХР включила в тройку нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, голкипера Андрея Василевского и форварда Никиту Кучерова (оба - «Тампа»).

Напомним, что сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11-го) и Чехии (12-го).