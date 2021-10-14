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14 октября 19:19
автор: Владислав Корегин

«Металлург» дома обыграл «Ак Барс», одержав свою 14-ю победу кряду в КХЛ

В нынешнем сезоне магнитогорский клуб потерпел лишь одно поражение в 17 матчах.

Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Ак Барс» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что по ходу встречи подопечные Ильи Воробьева были вынуждены отыгрываться после того, как на пятой минуте шайбу забросил игрок казанцев Стивен Кэмпфер. Однако хозяева смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед – сперва гол забил Джош Карри, удачно реализовавший большинство на 22-й минуте, а затем итоговую победу магнитогорцам принес точный бросок Андрея Чибисова (41).

Таким образом, «Металлург» набрал 32 очка и продолжил лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Коллектив не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд. Казанцы с 25 очками остались на четвертой строчке.

17 октября магнитогорцы сыграют в гостях против «Салавата Юлаева», а «Ак Барс» в тот же день дома примет «Амур».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Кэмпфер (Уил), 04:07
1:1 – Карри (Майе, Голдобин), 21:46 (бол.)
2:1 – Чибисов (Земченок), 40:36

Вратари: Кошечкин – Бобков.
Броски: 28 – 38.
Штраф: 4 – 10.

источник: «Советский спорт»
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