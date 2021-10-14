«Металлург» дома обыграл «Ак Барс», одержав свою 14-ю победу кряду в КХЛ

Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Ак Барс» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что по ходу встречи подопечные Ильи Воробьева были вынуждены отыгрываться после того, как на пятой минуте шайбу забросил игрок казанцев Стивен Кэмпфер. Однако хозяева смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед – сперва гол забил Джош Карри, удачно реализовавший большинство на 22-й минуте, а затем итоговую победу магнитогорцам принес точный бросок Андрея Чибисова (41).

Таким образом, «Металлург» набрал 32 очка и продолжил лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Коллектив не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд. Казанцы с 25 очками остались на четвертой строчке.

17 октября магнитогорцы сыграют в гостях против «Салавата Юлаева», а «Ак Барс» в тот же день дома примет «Амур».

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