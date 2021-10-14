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Главный тренер «Вашингтона» сравнил Овечкина с викингом
14 октября 20:32
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» сравнил Овечкина с викингом

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 12 октября.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сравнил российского форварда команды Александра Овечкина с викингом.

Напомним, что после матча с «Рейнджерс» (5:1) 36-летнему хоккеисту вручили в раздевалке символический топор.Реквизит использовался в телесериале «Викинги».

«Если посмотреть на викингов, то они вступают в бой всего с тремя вещами: с храбростью, топором и щитом. А если становится совсем жарко, то роняют щит и используют только топор», — цитирует наставника в своем твиттере журналист Том Джулитти.

Добавим, что в первом матче сезона Александр провел на льду 20 минут и 17 секунд. Он забросил две шайбы отдал столько же голевых передач. Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времен, отличившись 732 раза за карьеру в лиге. Россиянин обошел канадца Марселя Дионна (731).

17 октября «Вашингтон» сыграет с «Тампа-Бэй».

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