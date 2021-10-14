ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 октября 20:52
автор: Александр Поволоцкий

«Йокерит» одержал волевую победу над «Сибирью» и вышел на первое место в конференции (видео)

Финский клуб прервал серию поражений из четырех матчей.

«Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 4:3.

В составе хозяев отличились Марко Анттила (9-я минута), Никлас Фриман (40), Вели-Матти Савинайнен (43), Ханнес Бьернинен (52).

У гостей дубль оформил Александр Шаров (18 и 29). Еще одна шайба в активе Олега Ли (28).

Таким образом, »Йокерит» набрал 26 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь», имея 13 очков, располагается на девятой строчке на Востоке.

15 октября «Йокерит» примет дома СКА, а клуб из Новосибирска на следующий день проведет гостевую встречу против «Авангарда».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) - «Сибирь» (Новосибирск) - 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Голы:

1:0 – Анттила (Ювонен), 8:08

1:1 – Шаров (Ведин, Голубев), 17:59

1:2 – Ли, 27:52

1:3 – Шаров, 28:15

2:3 – Фриман (Шредер, Турунен), 39:49

3:3 – Савинайнен (Шредер, Грант), 42:24

4:3 – Бьернинен (Йенсен), 51:38

Вратари: Ювонен (00:00-28:15), Линдбек (28:15-60:00) – Красоткин.
Броски: 34 – 18.
Штраф: 4 – 16.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Госавтоинспекция Москвы составила типичный портрет нарушителяJaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейнаСтанет ли мексиканский боксер абсолютным чемпионом мира – что ждать от боя Альвареса и ПлантаВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о России"Легко объяснить": куда исчезла Кабаева?
«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча АПЛ 18.10.2021
18 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Арсенал» и «Кристал Пэлас». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
17 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Эвертон» — «Вест Хэм»: прямая трансляция матча АПЛ 17.10.2021
17 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Эвертон» и «Вест Хэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Брентфорд» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Брентфорд» и «Челси». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Манчестер Сити» — «Бернли»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Манчестер Сити» и «Бернли». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Норвич» — «Брайтон»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Норвич» и «Брайтон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лига Ставок» стала беттинг-партнером клуба «Монако», за который выступает лидер футбольной сборной России
Букмекерская компания «Лига Ставок» и футбольный клуб «Монако» объявили о начале партнерства.
«Саутгемптон» — «Лидс»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Саутгемптон» и «Лидс». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика