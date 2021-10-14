«Йокерит» одержал волевую победу над «Сибирью» и вышел на первое место в конференции (видео)

«Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 4:3.

В составе хозяев отличились Марко Анттила (9-я минута), Никлас Фриман (40), Вели-Матти Савинайнен (43), Ханнес Бьернинен (52).

У гостей дубль оформил Александр Шаров (18 и 29). Еще одна шайба в активе Олега Ли (28).

Таким образом, »Йокерит» набрал 26 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь», имея 13 очков, располагается на девятой строчке на Востоке.

15 октября «Йокерит» примет дома СКА, а клуб из Новосибирска на следующий день проведет гостевую встречу против «Авангарда».