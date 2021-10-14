КХЛ планирует изменить формат Матча звезд

Континентальная хоккейная лига планирует поменять формат комплектования команд на Матче звезд-2022.

По информации «Спорт-Экспресса», во встрече примут участие представители клубов из России, а также игроки из Северной Америки, Скандинавии и остального мира. Ранее противостояли друг другу сборные дивизионов.

Добавим, что КХЛ проводит Матчи звезд проводит с 2009 года. В первой игре на Красной площади встречались «Команда Яшина» и «Звезды России» (6:7).

Лучшим бомбардиром за всю историю матчей является Сергей Мозякин. В его активе 30 (22+8) очков.