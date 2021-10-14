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14 октября 21:46
автор: Александр Поволоцкий

Рижское «Динамо» обыграло на своем льду «Нефтехимик»

Латвийская команда одержала седьмую победу в сезоне.

Рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Нефтехимик» со счетом 4:3.

У хозяев забивали Николай Елисеев (10-я минута), Рис Скарлетт (13), Лукаш Радил (33) и Гунарс Скворцов (53).

У победителей отличились Булат Шафигуллин (20), Марат Хайруллин (26) и Ансель Галимов.

Таким образом, клуб из Риги, занимающий девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрал 19 очков. «Нефтехимик» идет девятым на Востоке. У команды из Нижнекамска 14 очков.

16 октября «Йокерит» ждет гостевая встреча с «Витязем», а «Нефтехимик» в этот же день сыграет на выезде против «Северстали».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы:

1:0 – Елисеев (Радил, Цибульскис)

2:0 – Скарлетт (Шинкарук, Гормли)

2:1 – Шафигуллин (Пузанов)

3:1 – Радил (Елисеев)

3:2 – Хайруллин (Гудачек, Порядин)

4:2 – Скворцов (Бунцис, Кулда)

4:3 – Галимов (Секстон)

Вратари: Маттссон - Туохимаа

источник: «Советский спорт»
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