Рижское «Динамо» обыграло на своем льду «Нефтехимик»

Рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Нефтехимик» со счетом 4:3.

У хозяев забивали Николай Елисеев (10-я минута), Рис Скарлетт (13), Лукаш Радил (33) и Гунарс Скворцов (53).

У победителей отличились Булат Шафигуллин (20), Марат Хайруллин (26) и Ансель Галимов.

Таким образом, клуб из Риги, занимающий девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрал 19 очков. «Нефтехимик» идет девятым на Востоке. У команды из Нижнекамска 14 очков.

16 октября «Йокерит» ждет гостевая встреча с «Витязем», а «Нефтехимик» в этот же день сыграет на выезде против «Северстали».