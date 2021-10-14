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14 октября 21:59
автор: Владислав Корегин

Минское «Динамо» в овертайме уступило «Спартаку» и прервало свою семиматчевую серию без поражений

В последний раз белорусская команда проигрывала в домашней встрече со СКА (1:2 ОТ), которая прошла 25 сентября.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Спартаком» завершился победой московской команды в овертайме со счетом 2:1.

Отметим, что первая шайба в сегодняшней встрече была заброшена в середине первого периода – автором гола стал нападающий красно-белых Александр Хохлачев, забивший на 11-й минуте.

В самой концовке игры форвард соперников Павел Варфоломеев уравнял шансы команд, удачно реализовав буллит (60-я минута). Победу москвичам в овертайме принес точный бросок Йори Лехтеря (64).

«Спартак» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, прервав свою серию из трех поражений кряду. Минчане идут четвертыми с 24 очками. Подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли впервые за последние восемь матчей.

18 октября красно-белые сыграют дома против ЦСКА, а «Динамо» днем ранее на своем поле примет «Адмирал».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Спартак» (Москва) – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Гол:

0:1 – Хохлачев (Широков), 10:02

1:1 – Варфоломеев, 59:10 (бул.)

1:2 – Лехтеря (Хеед), 63:04

Вратари: Колосов – Красиков.
Броски: 29 – 35.
Штраф: 8 – 8.

источник: «Советский спорт»
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