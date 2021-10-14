Браташ прокомментировал свое назначение главным тренером молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Олег Браташ рассказал о задачах на новой должности.

Напомнил, что 55-летний специалист сменил на этом посту Игоря Ларионова. О назначении стало известно 14 октября.

«В работе ничего особо не поменялось, просто теперь другая сборная, не олимпийская, а молодежная. чемпионат мира - накануне, поэтому сейчас уже включился в работу по подготовке. Буду работать так, как умею. Опыт тренерский у меня довольно большой. Цель одна победа на чемпионате мира», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Отметим, что ранее Браташ возглавлял олимпийскую сборную России.

Чемпионат мира-2022 среди хоккеистов до 20 лет пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.