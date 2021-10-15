ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Четыре очка Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть на выезде «Детройт»
15 октября 07:47
автор:
автор фото: NHL

Четыре очка Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть на выезде «Детройт»

Встреча прошла на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась победой «Лайтнинг» в овертайме со счетом 7:6.

«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:6.

В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат (29-я и 63-я минуты), Стивен Стэмкос (36, 37), Никита Кучеров (57) и Алекс Киллорн (58). В составе «Ред Уингз» точными бросками отличились Дилан Ларкин (15), Тайлер Бертуцци (21, 28, 33, 45) и Владислав Наместников (48).

Отметим, что российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 26, а нападающий Кучеров за 24 минуты 43 секунды проведенные на площадке, помимо заброшенной шайбы, сделал три голевые передачи.

Для «Детройт» встреча против «Тампа-Бэй» стала первой в новом сезоне.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российский дуэт пропустит Гран-при в СШАЧемпион мира по футболу Лукас Эрнандес получил полгода тюрьмы за отпуск с женойОбъявлена официальная дата боя Бетербиев - БраунВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииБывший муж Навки погряз в нищете
Василевский пропустил шесть, но «Тампа» все равно победила. Потому что у нее есть СуперКучеров!
па» уступала «Детройту» 0:3, 1:4 и 3:6, однако Никита Кучеров голом и тремя передачами помог действующему чемпиону вырвать невероятную победу в овертайме (7:6).
«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча АПЛ 18.10.2021
18 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Арсенал» и «Кристал Пэлас». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
17 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Эвертон» — «Вест Хэм»: прямая трансляция матча АПЛ 17.10.2021
17 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Эвертон» и «Вест Хэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Брентфорд» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Брентфорд» и «Челси». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Манчестер Сити» — «Бернли»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Манчестер Сити» и «Бернли». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Норвич» — «Брайтон»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Норвич» и «Брайтон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лига Ставок» стала беттинг-партнером клуба «Монако», за который выступает лидер футбольной сборной России
Букмекерская компания «Лига Ставок» и футбольный клуб «Монако» объявили о начале партнерства.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика