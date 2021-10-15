Четыре очка Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть на выезде «Детройт»

«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:6.

В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат (29-я и 63-я минуты), Стивен Стэмкос (36, 37), Никита Кучеров (57) и Алекс Киллорн (58). В составе «Ред Уингз» точными бросками отличились Дилан Ларкин (15), Тайлер Бертуцци (21, 28, 33, 45) и Владислав Наместников (48).

Отметим, что российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 26, а нападающий Кучеров за 24 минуты 43 секунды проведенные на площадке, помимо заброшенной шайбы, сделал три голевые передачи.

Для «Детройт» встреча против «Тампа-Бэй» стала первой в новом сезоне.