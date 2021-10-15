Дубль Свечникова помог «Каролине» одержать победу в домашнем матче с «Айлендерс»

Хоккеисты «Каролины» взяли верх над «Айлендерс» (6:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Харрикейнз» заброшенными шайбами отличились Андрей Свечников (10-я и 60-я минуты), Джеспер Фаст (14), Джордан Мартинюк (27), Нино Нидеррайтер (32) и Теуво Терявяйнен (52). У нью-йоркского клуба точными бросками отметились Мэтью Барзал (8), Брок Нельсон (21) и Андерс Ли (35).

Отметим, что Свечников также отметился голевой передачей, а российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 35 бросков из 40.