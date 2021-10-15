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Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от второго кряду поражения на старте сезона
15 октября 08:25
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автор фото: NHL

Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от второго кряду поражения на старте сезона

Встреча прошла арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой «Старз» в овертайме со счетом 3:2.

Хоккеисты «Рейнджерс» потерпели поражение от «Далласа» (3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время встречи в составе «Старз» заброшенными шайбами отметились Якоб Петерсон (20-я минута) и Радек Факса (27). У клуба из Нью-Йорка точными бросками отличились Адама Фокса (29) и Криса Крайдера (36).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал защитник Миро Хейсканен (62).

Отметим, что «Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд на старте нового сезона. В первом матче нью-йоркская команда проиграла на выезде «Вашингтону» со счетом 1:5.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 26.

источник: «Советский спорт»
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