Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от второго кряду поражения на старте сезона

Хоккеисты «Рейнджерс» потерпели поражение от «Далласа» (3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время встречи в составе «Старз» заброшенными шайбами отметились Якоб Петерсон (20-я минута) и Радек Факса (27). У клуба из Нью-Йорка точными бросками отличились Адама Фокса (29) и Криса Крайдера (36).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал защитник Миро Хейсканен (62).

Отметим, что «Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд на старте нового сезона. В первом матче нью-йоркская команда проиграла на выезде «Вашингтону» со счетом 1:5.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 26.