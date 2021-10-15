Сорок три сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать победу над «Питтсбургом»

Василевский пропустил шесть, но «Тампа» все равно победила. Потому что у нее есть СуперКучеров!

па» уступала «Детройту» 0:3, 1:4 и 3:6, однако Никита Кучеров голом и тремя передачами помог действующему чемпиону вырвать невероятную победу в овертайме (7:6).