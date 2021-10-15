Сорок три сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать победу над «Питтсбургом»

Хоккеисты «Флориды» обыграли «Питтсбург» (5:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В основное время встречи в составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Дэнтон Хайнен (32-я минута), Джефф Картер (39), Джейк Гюнцель (49) и Эван Родригес (49). У «Пантерз» точными бросками отличились Картер Вераге (10), Энтони Дюклер (24) и Аарон Экблад (54, 56). В овертайме победную шайбу на свой счет Вераге (62).
Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 43 броска из 47.
источник: «Советский спорт»