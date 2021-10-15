Свечников повторил достижение Ковальчука и Овечкина в НХЛ

Хоккеисты «Каролины» взяли верх над «Айлендерс» (6:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников. Таким образом, 21-летний Свечников стал пятым российским игроком, забросившим 60 шайб в НХЛ до своего 22-летия. Он повторил достижение Ильи Ковальчука, который к этому возрасту забросил 108 шайб, Александра Овечкина (98), Евгения Малкина (80) и Сергея Самсонова (69).

Добавим, что 22 года Андрею исполнится только 26 марта 2022 года, поэтому Андрей имеет шансы пополнить свой голевой счет.