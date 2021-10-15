Тренер «Флориды» прокомментировал игру Бобровского в матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль оценил игру российского голкипера команды Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:4). Вратарь отразил 43 броска.

«Он провел сильный матч. Сделал несколько ключевых сэйвов. Мне показалось, что он выглядел отлично и контролировал происходящее», - Кенневилля официальный сайт НХЛ на русском языке.

Добавим, что в основное время встречи в составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Дэнтон Хайнен (32-я минута), Джефф Картер (39), Джейк Гюнцель (49) и Эван Родригес (49). У «Пантерз» точными бросками отличились Картер Вераге (10), Энтони Дюклер (24) и Аарон Экблад (54, 56). В овертайме победную шайбу на свой счет Вераге (62).