«Металлург» расторг контракт с нападающим Швыревым

Пресс-служба «Металлурга» сообщила об уходе из команды форварда Игоря Швырева.

По информации источника, контракт между 23-летним россиянином и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Швырев является воспитанником академии магнитогорцев. В составе команды он отыграл 100 матчей в рамках КХЛ, забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

В 2017 году «Колорадо» задрафтовал россиянина в пятом раунде под 125-м номером. Затем хоккеист провел два сезона за фарм-клуб «Эвеланш» – «Колорадо Иглз».