Власти Финляндии не допустили двух игроков СКА на матч против «Йокерита»

Два хоккеиста СКА, а именно нападающие Валентин Зыков и Владислав Цицюра, не смогут принять участие в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом», который состоится сегодня, 15 октября, в Хельсинки.

По информации «Спорт-Экспресса», финские власти не допустили обоих игроков армейцев в страну по причине того, что они провалили тест на определение антител к коронавирусной инфекции. Согласно санитарному регламенту, принятому в Финляндии, в случае их недостаточного количества человек не может въехать в страну.

Напомним, что ранее ситуация с недопуском игроков на матч с «Йокеритом» коснулась «Ак Барса». Тогда встречу с финской командой пропустили шесть хоккеистов казанцев.