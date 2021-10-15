«Локомотив» в ближайшее время объявит о подписании Анисимова

Бывший форвард «Оттавы Сенаторз» Артем Анисимов близок к тому, что вернуться в состав «Локомотива».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ярославский клуб в скором времени должен объявить о заключении контракта с 33-летним россиянином.

Напомним, Анисимов является воспитанником академии «Локомотива». В составе команды он выступал с 2005 по 2007 годы, а также в сезоне-2012/13. В рамках КХЛ нападающий отыграл 36 матчей, забросил 12 шайб и отдал 17 ассистов.

Добавим, что перед стартом нынешнего сезона НХЛ Анисимов находился на просмотре в «Колорадо Эвеланш», однако в конечном итоге команда решила не подписывать контракт с хоккеистом.