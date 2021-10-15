Вынесенный матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом» пройдет в Дубае

Перенесенный матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» в Балашихе должен был сыграть против «Ак Барса» (3 октября), состоится в Дубае.

Как сообщает Матч ТВ, на 17 октября запланировано подписание меморандума по поводу проведения встречи между омской и казанской командами на территории ОАЭ.

Отмечается, что на пресс-конференции будут присутствовать президент КХЛ Алексей Морозов, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, а также представители Министерства туризма и коммерции и спортивного совета Дубая.

В нынешнем сезоне «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков после 16 сыгранных матчей. «Ак Барс» располагается на четвертой строчке с 25 очками в 19 играх.