«Автомобилист» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым», уступая по ходу встречи в две шайбы

«Автомобилист» дома обыграл «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в основное время команды забросили друг другу по три шайбы. У екатеринбуржцев голы забили Алексей Макеев (28-я минута), Станислав Бочаров (55) и Стефан Да Коста (56). Соперник ответил результативными бросками Андрея Зубарева (5), Степана Санникова (48) и Маркуса Гранлунда (49).

В овертайме победу клубу из Екатеринбурга принесла шайба Да Косты (65).

Таким образом, «Автомобилист» набрал 22 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават» идет пятым с 26 очками.

18 октября екатеринбургский клуб на выезде встретится с «Торпедо», а уфимцы днем ранее сыграют в гостях против «Металлурга».