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15 октября 19:37
автор: Владислав Корегин

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым», уступая по ходу встречи в две шайбы

Ранее в чемпионате екатеринбуржцы проиграли «Авангарду» (1:3) и «Сочи» (4:5 Б).

«Автомобилист» дома обыграл «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в основное время команды забросили друг другу по три шайбы. У екатеринбуржцев голы забили Алексей Макеев (28-я минута), Станислав Бочаров (55) и Стефан Да Коста (56). Соперник ответил результативными бросками Андрея Зубарева (5), Степана Санникова (48) и Маркуса Гранлунда (49).

В овертайме победу клубу из Екатеринбурга принесла шайба Да Косты (65).

Таким образом, «Автомобилист» набрал 22 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават» идет пятым с 26 очками.

18 октября екатеринбургский клуб на выезде встретится с «Торпедо», а уфимцы днем ранее сыграют в гостях против «Металлурга».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Зубарев (Хохряков, Санников), 04:17
1:1 – Макеев (Да Коста, Блэкер), 27:57
1:2 – Санников (Алалыкин), 47:35
1:3 – Гранлунд (Хартикайнен, Маннинен), 48:12
2:3 – Бочаров (Блэкер, Мэйсек), 54:04 (бол.)
3:3 – Да Коста (Гуркин, Шумаков), 55:14
4:3 – Да Коста (Макеев, Блэкер), 64:59

Вратари: Галкин – Метсола.
Броски: 28 – 28.
Штраф: 12 – 8.

источник: «Советский спорт»
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