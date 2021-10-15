«Трактор» одержал седьмую победу подряд, одолев дома «Сочи»

Сегодня, 15 октября, в Челябинске прошел матч между местным «Трактором» и «Сочи». Встреча завершилась со четом 4:2 в пользу хозяев площадки.
В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Гика на шестой и 46 минутах, Пулккинен на 58-й и Тертышный на последней минуте игры, у гостей ворота поразили Гараев на 11-й и Феоктистов на 12-й минутах.
Таким образом, после этой игры челябинцы набрали 32 очка, одержав семь побед в последних матчах, и сравнялись с «Металлургом» в турнирной таблице КХЛ. «Сочи» пребывает на последнем месте в таблице Запада, имея в активе 12 очков.
Следующий матч «Трактор» проведет против московского «Динамо» 17 октября, а южане встретятся с «Авангардом» на следующий день.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) – «Сочи» (Сочи) – 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)
Голы:
1:0 - Гика (Бэйлен,Седлак) - 05:43
1:1 - Гараев - 10:21
1:2 - Феоктистов (Якс, Липон) - 11:06 М
2:2 - Гика - 45:45
3:2 - Пулккинен (Бывальцев) - 57:34
4:2 - Тертышный (Гика) - 59:38