«Трактор» одержал седьмую победу подряд, одолев дома «Сочи»

Сегодня, 15 октября, в Челябинске прошел матч между местным «Трактором» и «Сочи». Встреча завершилась со четом 4:2 в пользу хозяев площадки.

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Гика на шестой и 46 минутах, Пулккинен на 58-й и Тертышный на последней минуте игры, у гостей ворота поразили Гараев на 11-й и Феоктистов на 12-й минутах.

Таким образом, после этой игры челябинцы набрали 32 очка, одержав семь побед в последних матчах, и сравнялись с «Металлургом» в турнирной таблице КХЛ. «Сочи» пребывает на последнем месте в таблице Запада, имея в активе 12 очков.

Следующий матч «Трактор» проведет против московского «Динамо» 17 октября, а южане встретятся с «Авангардом» на следующий день.

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