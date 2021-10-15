Андрей Николишин: В лучшем случае сборная России выйдет в полуфинал ОИ-2022, а золото будет чудом

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин высказался о шансах сборной России на победу в ОИ-2022 в Пекине.

– Объективно на сегодняшний день мы даже не в топ-3. Если взять фэнтези, то вратарская линия сборной России – номер один в мире. Дальше берем защитников. Кто из защитников входит в топ-20? Сергачев не входит. И Орлов тоже. Защитники у нас уровень пятых-шестых сборных. Крайние нападающие у нас первые-вторые, но центры – пятые-шестые. В сумме получается четвертая-пятая команда мира. В лучшем случае полуфинал. Победа – это чудо, – сказал Николишин в эфире передачи «Коммент.Шоу».

Напомним, Олимпиада-2022 состоится с 4 по 20 февраля. В 2018-м победу в турнире одержала сборная России, обыгравшая Германию в финальной встрече (4:3 ОТ).

Отметим, что в Играх в Пекине примут участия игроки из НХЛ, но при ухудшении ситуации с распространением коронавируса хоккеисты могут быть отозваны лигой.