Полузащитник «Милана» Диас заразился коронавирусом

Пресс-служба «Милана» сообщила о том, что атакующий полузащитник клуба Браим Диас сдал положительный тест на COVID-19.

По информации источника, 22-летний испанец самоизолировался у себя дома. В данный момент его состояние не вызывает опасений.

Ранее коронавирусом заразился еще один игрок «россонери», а именно левый защитник Тео Эрнандес.

В нынешнем сезоне Диас принял участив в девяти матчах за итальянскую команду во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.

Завтра, 16 октября, «Милан» сыграет дома против «Вероны» в матче восьмого тура серии А.