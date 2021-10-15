«Торпедо» в овертайме обыграло «Амур» в Нижнем Новгороде

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Амуром» завершился победой нижегородской команды – 2:1 ОТ.

Первая шайба в сегодняшней встрече была забита во втором периоде – автором результативного броска стал нападающий хозяев Кенни Агостино (31-я минута). Соперник сравнял счет на 52-й минуте усилиями форварда Дмитрия Архипова.

Победу команде Дэвида Немировски в овертайме принес гол Марека Хривика (64).

«Торпедо» набрало 19 очков и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» расположился на девятой строчке с 14 очками.

18 октября команда из Нижнего Новгорода сыграет дома против «Автомобилиста», а хабаровчане днем ранее на выезде встретятся с «Ак Барсом».