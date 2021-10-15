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15 октября 21:18
автор: Владислав Корегин

«Торпедо» в овертайме обыграло «Амур» в Нижнем Новгороде

В последних пяти встречах чемпионата автозаводцы одержали три победы.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Амуром» завершился победой нижегородской команды – 2:1 ОТ.

Первая шайба в сегодняшней встрече была забита во втором периоде – автором результативного броска стал нападающий хозяев Кенни Агостино (31-я минута). Соперник сравнял счет на 52-й минуте усилиями форварда Дмитрия Архипова.

Победу команде Дэвида Немировски в овертайме принес гол Марека Хривика (64).

«Торпедо» набрало 19 очков и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» расположился на девятой строчке с 14 очками.

18 октября команда из Нижнего Новгорода сыграет дома против «Автомобилиста», а хабаровчане днем ранее на выезде встретятся с «Ак Барсом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Амур» (Хабаровск) – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Агостино (Леннстрем, Миле), 30:45 (бол.)

1:1 – Архипов, 51:52 (бол.)

2:1 – Хривик (Жафяров), 63:08 (бол.)

Вратари: Мурыгин – Аликин.
Броски: 20 – 32.
Штраф: 10 – 8.

источник: «Советский спорт»
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