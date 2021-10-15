ЦСКА одержал победу над «Адмиралом» после разгромного поражения в прошлом туре

Сегодня, 15 октября, в Москве состоялся матч Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Соркин на 15-й минуте и Светлаков на 22-й, у гостей шайбу забросил Букартс на 36-й минуте встречи.
Таким образом, после сегодняшней победы армейцы набрали 24 очка и перешли на четвертое место в Западной конференции, в активе дальневосточников последнее, 12 место, и 11 баллов.
Следующий матч ЦСКА сыграет против «Спартака» 18 октября, а «Адмирал» встретится с минским «Динамо» днем ранее.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы:
1:0 - Соркин (Нестеров, Каменев) - 14:37
2:0 - Светлаков (Окулов) - 21:34
2:1 - Букартс (Метальников, Обидин) - 35:24
Броски: 33-21
Штраф: 8-8