ЦСКА одержал победу над «Адмиралом» после разгромного поражения в прошлом туре

Сегодня, 15 октября, в Москве состоялся матч Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Соркин на 15-й минуте и Светлаков на 22-й, у гостей шайбу забросил Букартс на 36-й минуте встречи.

Таким образом, после сегодняшней победы армейцы набрали 24 очка и перешли на четвертое место в Западной конференции, в активе дальневосточников последнее, 12 место, и 11 баллов.

Следующий матч ЦСКА сыграет против «Спартака» 18 октября, а «Адмирал» встретится с минским «Динамо» днем ранее.

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