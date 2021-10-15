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15 октября 22:10
автор: Александр Бойченко

«Йокерит» отыгрался на последней минуте основного времени со СКА и выиграл матч в овертайме

Встреча завершилась со счетом 5:4.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл СКА. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямаки.

На 1-й минуте Никлас Йенсен вывел финнов вперед. На 18-й минуте Мэтт Робинсон, реализовав численное большинство с передачи Кирилла Марченко, сравнял счет. На 25-й минуте Теему Турунен снова вывел «Йокерит» вперед, но через 27 секунд Йоонас Кемппайнен восстановил равенство в счете. Во втором периоде команды забили еще раз: Игорь Ожиганов ответил шайбой на гол Филипа Хольма.

На 59-й минуте Андрей Кузьменко впервые в матче вывел СКА вперед. Спустя 38 секунд Джордан Шредер сравнял счет в игре «шесть на пять». Победный гол в овертайме забил Давид Скленичка.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 17 октября в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». 19 октября «Йокерит» встретится со СКА в Санкт-Петербурге.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:4 (1:1, 2:2, 1:1)

Голы:

1:0 - Йенсен (Шредер, Фриман) - 00:53

1:1 - Робинсон (Марченко) - 17:18 М

2:1 - Турунен (Шредер, Фриман) - 24:14

2:2 - Кемппайнен (Марченко, Бурдасов) - 24:41

3:2 - Хольм (Бьернинен) - 30:20 Б

3:3 - Ожиганов (Гусев) - 35:35

3:4 - Кузьменко (Бурдасов) - 58:45

4:4 - Шредер (О Нилл, Хольм) - 59:23 6х5

5:4 - Скленичка - 62:39 ОВ

источник: «Советский спорт»
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