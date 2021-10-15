«Йокерит» отыгрался на последней минуте основного времени со СКА и выиграл матч в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл СКА. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямаки.

На 1-й минуте Никлас Йенсен вывел финнов вперед. На 18-й минуте Мэтт Робинсон, реализовав численное большинство с передачи Кирилла Марченко, сравнял счет. На 25-й минуте Теему Турунен снова вывел «Йокерит» вперед, но через 27 секунд Йоонас Кемппайнен восстановил равенство в счете. Во втором периоде команды забили еще раз: Игорь Ожиганов ответил шайбой на гол Филипа Хольма.

На 59-й минуте Андрей Кузьменко впервые в матче вывел СКА вперед. Спустя 38 секунд Джордан Шредер сравнял счет в игре «шесть на пять». Победный гол в овертайме забил Давид Скленичка.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 17 октября в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». 19 октября «Йокерит» встретится со СКА в Санкт-Петербурге.

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