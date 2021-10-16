Подколзин забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (видео)

Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин отличился в своей второй игре за «Кэнакс».
Российский нападающий отличился на 23-й минуте гостевой встрече против «Филадельфии», сравняв счет в матче. Заброшенная шайба стала первой для Подколзина в карьере в НХЛ.
Напомним, что 20-летний форвард был выбран «Ванкувером» под общим десятым номером на драфте 2019 года. В мае 2021 года Подколзин подписал с канадским клубом трехлетний контракт новичка.
🚨 POD-GOALZ-IN 🚨 pic.twitter.com/PqevsmVgLD— Vancouver #Canucks (@Canucks) October 16, 2021
источник: «Советский спорт»