Подколзин забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (видео)

Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин отличился в своей второй игре за «Кэнакс».

Российский нападающий отличился на 23-й минуте гостевой встрече против «Филадельфии», сравняв счет в матче. Заброшенная шайба стала первой для Подколзина в карьере в НХЛ.

Напомним, что 20-летний форвард был выбран «Ванкувером» под общим десятым номером на драфте 2019 года. В мае 2021 года Подколзин подписал с канадским клубом трехлетний контракт новичка.