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16 октября 04:45
автор: Сергей Иванов

«Чикаго» в гостях уступил «Нью-Джерси» и потерпел второе поражение подряд на старте сезона

Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Девилз».

Хоккеисты «Нью-Джерси» в овертайме нанесли поражение «Чикаго» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время встречи в составе «Девилз» заброшенными шайбами отметились Даги Хэмилтон (1-я минута), Джек Хьюз (21) и Андреас Юнссон (47), у «Блэкхокс» точными бросками отметились Алекс Дебринкэт (21), Кирби Дак (57) и Доминик Кубалик (60).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал Джек Хьюз (61).

Отметим, что «Чикаго» потерпел второе поражение подряд на старте нового сезона. В первой встрече регулярного чемпионата «Блэкхокс» уступили на выезде «Колорадо» (2:4).

В следующем матче «Нью-Джерси» дома сыграет против «Сиэтла», а «Чикаго» встретится в гостях с «Питтсбургом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Чикаго» – 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы:
1:0 – Хэмилтон (Заха), 0:17
1:1 – Дебринкат (Джонсон, Кейн), 20:51 (бол.)
2:1 – Хьюз (Куокканен), 37:58
3:1 – Юнссон (Татар, Мерсер), 46:34
3:2 – Дак (Кейн, Джонсон), 56:07 (бол.)
3:3 – Кубалик (Джонс, Хагель), 59:34
4:3 – Хьюз, 61 (3х3), 60:57.

Вратари: Бернье – Ланкинен.

источник: «Советский спорт»
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