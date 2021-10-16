«Чикаго» в гостях уступил «Нью-Джерси» и потерпел второе поражение подряд на старте сезона

Хоккеисты «Нью-Джерси» в овертайме нанесли поражение «Чикаго» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время встречи в составе «Девилз» заброшенными шайбами отметились Даги Хэмилтон (1-я минута), Джек Хьюз (21) и Андреас Юнссон (47), у «Блэкхокс» точными бросками отметились Алекс Дебринкэт (21), Кирби Дак (57) и Доминик Кубалик (60).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал Джек Хьюз (61).

Отметим, что «Чикаго» потерпел второе поражение подряд на старте нового сезона. В первой встрече регулярного чемпионата «Блэкхокс» уступили на выезде «Колорадо» (2:4).

В следующем матче «Нью-Джерси» дома сыграет против «Сиэтла», а «Чикаго» встретится в гостях с «Питтсбургом».