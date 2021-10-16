Шайба Подколзина помогла «Ванкуверу» одержать победу в матче с «Филадельфией»

Хоккеисты «Ванкувера» в серии буллитов переиграли «Филадельфию» (5:4) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время встречи в составе «Кэнакс» заброшенными шайбами отметились Василий Подколзин (23-я минута), Элиас Петтерссон (25), Алекс Чиассон (30) и Джей Ти Миллер (38), у «Флайерз» точными бросками отличились Джоэль Фараби (7), Кэм Аткинсон (33), Трэвис Конечны (57) и Клод Жиру (58).

В овертайме командам также не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Кэнакс» – победный бросок на счету Петтерссона.

Отметим, что заброшенная в этой встрече шайба стала первой для российского нападающего «Ванкувера» Подколзина в карьере в НХЛ. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 29 минут 23 секунды, записал на свой счет голевую передачу и завершил встречу с показателем полезности «+2».

В следующей встрече «Ванкувер» в гостях сыграет против «Детройта», а «Филадельфия» на своем льду примет «Бостон».