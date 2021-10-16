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Шайба Подколзина помогла «Ванкуверу» одержать победу в матче с «Филадельфией»
16 октября 04:59
автор: Сергей Иванов
автор фото: Twitter StatsCentre

Шайба Подколзина помогла «Ванкуверу» одержать победу в матче с «Филадельфией»

Встреча прошла в ночь на субботу на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии.

Хоккеисты «Ванкувера» в серии буллитов переиграли «Филадельфию» (5:4) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время встречи в составе «Кэнакс» заброшенными шайбами отметились Василий Подколзин (23-я минута), Элиас Петтерссон (25), Алекс Чиассон (30) и Джей Ти Миллер (38), у «Флайерз» точными бросками отличились Джоэль Фараби (7), Кэм Аткинсон (33), Трэвис Конечны (57) и Клод Жиру (58).

В овертайме командам также не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Кэнакс» – победный бросок на счету Петтерссона.

Отметим, что заброшенная в этой встрече шайба стала первой для российского нападающего «Ванкувера» Подколзина в карьере в НХЛ. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 29 минут 23 секунды, записал на свой счет голевую передачу и завершил встречу с показателем полезности «+2».

В следующей встрече «Ванкувер» в гостях сыграет против «Детройта», а «Филадельфия» на своем льду примет «Бостон».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Ванкувер» – 4:5 (1:0, 1:4, 0:2, 0:0, 0:2)

Голы:

1:0 – Фараби (Проворов, Эллис), 6:15
1:1 – Подколзин (Экман-Ларссон, Майерс), 22:36
1:2 – Петтерссон (Чейссон, Миллер), 24:07 (5х4)
1:3 – Чейссон (Хьюз, Миллер), 29:36 (5х3)
2:3 – Эткинсон (Йэндл, Фараби), 32:17
2:4 – Миллер (Гарланд, Петтерссон) , 37:07
3:4 – Конечны (Яндл, Кутюрье) (6х4)
4:4 – Жиру (Эллис, Кутюрье), 58:48 (6х5).
4:5 – Петтерссон, 65:00 (бул.)

Вратари: Харт – Демко.

источник: «Советский спорт»
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