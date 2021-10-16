«Миннесота» одержала победу над «Анахаймом», Капризов заработал одно очко

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Анахайм» на своем льду уступил «Миннесоте» со счетом 1:2.

В составе хозяев отличился Якоб Сильверберг. Кевин Фиала и Маркус Фолиньо забили за гостей за восемь секунд до конца встречи.

Российский нападающий Кирилл Капризов провел на льду 20 минут 9 секунд, отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «0».

Следующий матч «Уайлд» проведет против «Лос-Анджелеса» 17 октября, а Анахайм» встретится с «Калгари» двумя днями позже.