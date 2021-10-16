Элиас Петерссон - о первом голе Подколзина: Он очень много работал

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон поздравил товарища по команде Василия Подколзина с его первым голом в лиге после победы над «Филадельфией Флайерз» (5-4 B) в регулярном сезоне НХЛ.

«Я очень рад за него. Он работал очень усердно. Подколзин классный парень, здорово, когда он в команде», - цитирует Петтерсона пресс-служба клуба.

Отметим, что заброшенная в этой встрече шайба стала первой для российского нападающего «Ванкувера» Подколзина в карьере в НХЛ. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 29 минут 23 секунды, записал на свой счет голевую передачу и завершил игру с показателем полезности «+2».

В следующей встрече «Ванкувер» в гостях сыграет против «Детройта», а «Филадельфия» на своем льду примет «Бостон».