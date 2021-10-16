Бывший игрок «Металлурга» Швырев подписал контракт со «Спартаком»

Московский «Спартак» сообщил, что заключил контракт с нападающим Игорем Швыревым.

Соглашение с 23-летним хоккеистом подписано до конца текущего сезона.

Напомним, Швырев накануне расторг контракт с магнитогорским «Металлургом», чьим воспитанником он является. В составе команды он отыграл 100 матчей в рамках КХЛ, забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

В 2017 году «Колорадо» задрафтовал россиянина в пятом раунде под 125-м номером. Затем хоккеист провел два сезона за фарм-клуб «Эвеланш» – «Колорадо Иглз».