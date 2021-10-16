«Амур» урегулировал спор с бывшим наставником клуба Воробьевым

Что это было?! Дзюба сравнял на 88-й, но «Зенит» все равно проиграл в Туле, набрав ноль очков за два матча

11-й тур РПЛ открылся невероятным матчем «Арсенал» — «Зенит», в котором команда Миодрага Божовича сделала с чемпионами России то же, что и «Сочи» в прошлом туре, — победила 2:1. Но при еще более лихом сюжете.