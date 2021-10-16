«Амур» урегулировал спор с бывшим наставником клуба Воробьевым

«Амур» и бывший главный тренер хабаровского клуба Владимир Воробьев подписали соглашение о досудебном урегулировании спора.
«Мы подписали с клубом соглашение о досудебном урегулировании спора по обоюдному согласию сторон. Пошли навстречу друг другу, всех вполне устроило такое решение. Тренер удовлетворен суммой компенсации», - цитирует ТАСС агента специалиста Валерия Матвеева.
Напомним, что в середине сентября «Амур» расторг контракт с Воробьевым из-за грубого нарушения тренером трудовых обязанностей. У специалиста скончался отец и из десяти стартовых матчей сезона он пропустил шесть.
источник: ТАСС