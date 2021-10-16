Дубли Телегина и Якупова принесли «Авангарду» победу над «Сибирью»

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 4:3.

В составе хозяев льда дубли оформили нападающие Иван Телегин (29-я и 55-я минуты) и Наиль Якупов (22 и 32). Две шайбы в составе гостей на счету Вячеслава Литовченко (5 и 39). Еще один гол «Сибири» в активе Дениса Голубева (35).

Таким образом, »Авангард» идет шестым в Восточной конференции. Омский клуб набрал 20 очков. «Сибирь» располагается на десятой строчке. У клуба из Новосибирска 13 очков.

18 октября «Авангард» сыграет на выезде против «Сочи». В этот же день «Сибирь» встретится в гостях с «Витязем».

КХЛ