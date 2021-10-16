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16 октября 19:31
автор: Максим Скороходов

«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» в овертайме, едва не упустив победу, ведя 5:1

Встреча проходила в Череповце.

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Нефтехимик» со счетом 6:5 ОТ.

19 октября «Северсталь» на своем льду примет «Куньлунь», а «Нефтехимик» сыграет дома с «Амуром».

В составе проигравших отличились Марат Хайруллин, отправивший в ворота соперника две шайбы (21-я и 58-я минуты), Лукаш Клок (42 - большинство), Роналд Кнот (51) и Евгений Митякин (58).

У победителей по дублю оформили Владислав Кодола (2 и 28 - большинство) и Йоонас Няттинен (4 и 37-большинство), также по голу на счету Никиты Макеева (7) и Адама Лишки, принесшего победе своей команде в овертайме (63).

Таким образом, клуб из Череповца набрал 18 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, команда из Нижнекамска с 15 очками идет восьмым на Востоке.

19 октября «Северсталь» на своем льду примет «Куньлунь», а «Нефтехимик» сыграет дома с «Амуром».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 6:5 ОТ (3:0, 2:1, 0:3, 1:0)

Голы:

1:0 – Кодола (Рыков, Няттинен), 1:24

2:0 – Няттинен (Кодола, Рыков), 3:27

3:0 – Макеев (Гераськин, Гуслистов), 6:13

3:1 – Хайруллин (Порядин, Туохимаа), 20:17

4:1 – Кодола (Хохлов, Няттинен), 27:28 - 5х4

5:1 – Няттинен (Пресс), 36:20 - 5х4

5:2 - Клок (Хафизов), 41:13 - 5х4

5:3 - Кнот (Порядин, Хайруллин), 53:26

5:4 - Мяткин (Порядин, Хайруллин), 57:12

5:5 - Хайруллин (Порядин, Чивилев), 57:42

6:5 - Лишка (Тимашов), 62:05

Вратари: Шугаев - Озолин (00:00 - 06:13), Туохимаа (06:13-62:05)

источник: «Советский спорт»
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