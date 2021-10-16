«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» в овертайме, едва не упустив победу, ведя 5:1

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Нефтехимик» со счетом 6:5 ОТ.

19 октября «Северсталь» на своем льду примет «Куньлунь», а «Нефтехимик» сыграет дома с «Амуром».

В составе проигравших отличились Марат Хайруллин, отправивший в ворота соперника две шайбы (21-я и 58-я минуты), Лукаш Клок (42 - большинство), Роналд Кнот (51) и Евгений Митякин (58).

У победителей по дублю оформили Владислав Кодола (2 и 28 - большинство) и Йоонас Няттинен (4 и 37-большинство), также по голу на счету Никиты Макеева (7) и Адама Лишки, принесшего победе своей команде в овертайме (63).

Таким образом, клуб из Череповца набрал 18 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, команда из Нижнекамска с 15 очками идет восьмым на Востоке.