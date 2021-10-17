«Миннесота» одержала победу над «Лос-Анджелесом», у Капризова и Куликова голевые передачи

Сегодня, 17 октября, на стадионе «Стейплс Центр» в Лос-Анджелесе прошла встреча второго тура Национальной хоккейной лиги, в которой принимали участие местный «Лос-Анджелес» против «Миннесоты Уайлд».

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Арвидссон на 26 минуте и Копитар на 48-й. У «Миннесоты» забросили Годро на 26 минуте с передачи Дмитрия Куликова, Раск на 32-й с результативного паса Капризова и Хартман на 37-й минуте.

Следующий матч «Лос-Анджелес» проведет 20 октября против «Нэшвилла» на выезде, а «Миннесота» встретится с «Виннипегом» у себя дома.

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