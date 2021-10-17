«Тампа» обыграла «Вашингтон» в овертайме, Василевский признан первой звездой матча

Сегодня, 17 октября, в Вашингтоне на стадионе «Капитал Уан Арена» состоялся матч 2-го тура Национальной хоккейной лиги, в котором принимали участие «Вашингтон Кэпиталз» против «Тампы-Бэй». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первая шайба была заброшена усилиями Александра Овечкина на 39-й минуте встречи, ему ассистировал Ван Рисдайк и Уилсон. Гости сумели отыграться в третьем периоде, когда другой российский игрок Сергачев отправил шайбу в ворота на 45-й минуте с передачи Стэмкоса и Чернака. Победная шайба была заброшена в овертайме на последней минуте - это сделал все тот же Стэмкос.

По итогам встречи Василевский был признан лучшим игроком матча.

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