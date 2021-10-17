«Рейнджерс» обыграл «Монреаль», Панарин сделал результативный пас

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл Центр» и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
Крис Крайдер, Алекс Лафренье и Мика Зибанежад забили за «Рейнджерс». Российский нападающий Артемий Панарин сделал результативную передачу при первой забитой шайбе. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 19 бросков.
Джонатан Друэн забил за «Монреаль». Защитник Александр Романов, играющий в первом звене, не отличился результативными действиями.
«Монреаль» потерпел третье поражение кряду в НХЛ. Следующий матч «Канадиэнс» проведет дома против «Сан-Хосе», а «Рейнджерс» сыграет с «Торонто».
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