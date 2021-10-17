«Рейнджерс» обыграл «Монреаль», Панарин сделал результативный пас

Дзюба повторил великий рекорд Веретенникова. А вот кто еще забивал в чемпионатах России более 100 голов

Артем Дзюба в матче против «Арсенала» (1:2) забил свой сотый гол за "Зенит". А в чемпионатах России на его счету теперь 143 мяча - это повторение рекорда Олега Веретенникова.