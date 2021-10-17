Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Нэшвилл» в гостях

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счетом 3:2 на выезде.
Шайбы в составе хозяев забросили Джохансен на 28-й минуте и Форсберг на последней игровой минуте третьего периода. Голы победителей матча забросили Фаст на 7-й минуте, Александр Свечников на 55-й игровой минуте, а также финский форвард Теуво Терявяйнен, который принес победу своей команде на 59-й минуте.
Следующий матч регулярного чемпионата «Каролина» проведет против «Монреаля» 22 октября, а «Нэшвилл» примет дома «Лос-Анджелес» двумя днями ранее.
источник: «Советский спорт»