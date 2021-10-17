Овечкин - о поражении от «Тампы»: Мы играли против команды, которая выиграла два Кубка Стэнли подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Тампы Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате НХЛ.

Овечкин забил 733-й гол в карьере, что не спасло его команду от поражения в овертайме (1:2). Вратарь сборной России И «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 из 33 бросков.

«Мы играли против очень сильной команды, в которой выступает один из лучших вратарей лиги. Да, мы упустили свои шансы. Но все вопросы должны быть к нам, ведь нам нужно было лучше доставить шайбу к воротам. Мы играли против команды, выигравшей два Кубка Стэнли подряд. Очевидно, это очень хороший клуб», - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

По итогам встречи Василевский был признан лучшим игроком матча.