Тренер «Тампы-Бэй» - о травме Кучерова: Надеюсь, все не слишком серьезно

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер дал комментарий по поводу травмы нападющего своей команды Никиты Кучерова.

«Он крепкий парень, надеюсь, что всё не слишком серьезно. Но, опять же, еще слишком рано говорить, что не так», - приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Напомним, что сегодня «Тампа-Бэй» победила в овертайме «Вашингтон» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Но данный результат омрачило неизвестное повреждение Кучерова, который перестал выходить на лед с середины третьего периода после столкновения с форвардом «Кэпиталз» Гарнатем Хатавеем.