Капитан «Тампы-Бэй» рассказал, что в команде молятся за Кучерова

Капитан «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос высказался о реакции команды на травму российского хоккеиста Никиты Кучерова.
«Мы молимся, чтобы с ним все было в порядке», - приводит слова Стэмкоса пресс-служба НХЛ.
Напомним, что сегодня «Тампа-Бэй» победила в овертайме «Вашингтон» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Но данный результат омрачило неизвестное повреждение Кучерова, который перестал выходить на лед с середины третьего периода после столкновения с форвардом «Кэпиталз» Гарнатем Хатавеем. На данный момент «Лайтнинг» не сообщает о серьезности повреждения российского хоккеиста.
источник: NHL (НХЛ)