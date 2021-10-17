«Авангард» и КХЛ подписали меморандум о проведении матча с участием «Ак Барса» в Дубае

Президент КХЛ Алексей Морозов и председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов подписали меморандум, по которому омская команда сыграет 3 декабря в Дубае против «Ак Барса».
На пресс-конференции также присутствовали представители Министерства туризма и коммерции и спортивного совета Дубая.
В нынешнем сезоне «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков после 17 сыгранных матчей. «Ак Барс» располагается на четвертой строчке с 25 очками в 19 играх.
источник: ТАСС