Главный тренер «Вашингтона» заявил, что Овечкин совершил качественный скачок в игре

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт ожидает успешной игры от капитана клуба Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Овечкин продуктивно поработал в межсезонье. В прошлом сезоне все было немного не так. Да, это был успешный год, но сейчас я вижу качественный скачок в его игре», - приводит слова Лавиолетта RT, ссылаясь на пресс-службу НХЛ.

Напомним, что Овечкин сегодня забросил в ворота «Тампы-Бэй» свою 733-ю шайбу в НХЛ, по этому показателю он занимает пятое место в истории лиги.