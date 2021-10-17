Назаров - о работе в «Сочи»: Шикарное руководство, зарплата - вовремя. Что еще тренеру надо?

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о впечатлениями от первых дней работы в клубе КХЛ.

«Даже не ожидал, что под моим руководством будет столько хороших ребят. Они сильно стараются, чтобы стать лучше. Шикарное руководство, зарплата — вовремя. Что еще тренеру надо?», - цитирует наставника официальный сайт команды.

Добавим, что предыдущим местом работы Назарова был нижнекамский «Нефтехимик». Специалист возглавлял команду из Республики Татарстан с 2016 по 2018 годы.

На данный момент «Сочи» занимает последнее 12-е место в таблице Западной конференции. У команды 12 очков после 19 игр.