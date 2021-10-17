«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Металлург» (видео)

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение «Металлургу» со счетом 5:2.
В составе уфимской команды отличились Сергей Шмелев (8-я минута, в большинстве), Петр Хохряков (11), Филип Ларсен (11), Александр Кадейкин (36) и Теэму Хартикайнен (38). У магнитогорского клуба дубль оформил Линус Хультстрем (12 и 23).
Отметим, что «Металлург» прервал свою рекордную 14-матчевую победную.
«Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 28 очков. «Металлург» идет вторым. У магнитогорской команды 32 очка.
В следующем матче уфимцы сыграют на выезде с «Трактором». «Металлург» в Риге сыграет с «Динамо». Обе встречи состоятся 19 октября.