ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 октября 17:18
автор: Александр Поволоцкий

«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Металлург» (видео)

Уфимский клуб прервал серию поражений из трех матчей.

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение «Металлургу» со счетом 5:2.

В составе уфимской команды отличились Сергей Шмелев (8-я минута, в большинстве), Петр Хохряков (11), Филип Ларсен (11), Александр Кадейкин (36) и Теэму Хартикайнен (38). У магнитогорского клуба дубль оформил Линус Хультстрем (12 и 23).

Отметим, что «Металлург» прервал свою рекордную 14-матчевую победную.

«Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 28 очков. «Металлург» идет вторым. У магнитогорской команды 32 очка.

В следующем матче уфимцы сыграют на выезде с «Трактором». «Металлург» в Риге сыграет с «Динамо». Обе встречи состоятся 19 октября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 2:5 (1:3, 1:2, 0:0).

Голы:

0:1 – Шмелев (Санников, Кадейкин), 7:11 (5х4)

0:2 – Хохряков (Плэтт, Санников), 10:23

0:3 – Ларсен (Гранлунд), 10:54

1:3 – Хультстрем (Неколенко, Маклюков), 11:57

2:3 – Хультстрем (Кошелев, Маклюков), 22:19

2:4 – Кадейкин (Кулемин, Шмелев), 35:27

2:5 – Хартикайнен (Ларсен, Маннинен), 37:00

Вратари: Кошечкин - Шарыченков.
Броски: 31 – 42.
Штраф: 8 – 8.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Валерий Ничушкин получил травмуРоссийская пара завоевала бронзу на Budapest Trophy"Йокерит" победил СКА и сместил его с первого места"Умер под забором в 36 лет"Пятикратная чемпионка мира и просто нереальная красавица. ФотоДзюбу требуют отстранить от игр за "Зенит", и вот почему
Питер, берегись! Как ЦСКА победил в гостях «Урал», догнал «Динамо» и подобрался на три очка к «Зениту»
В 11-м туре РПЛ ЦСКА одержал выездную победу над «Уралом» (1:0) благодаря голу Чидеры Эджуке.
«Тюкавину наука — не надо строить из себя Месси». Червиченко — об огненной ничьей в дерби «Спартак» — «Динамо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о матче 11-го тура РПЛ между красно-белыми и бело-голубыми (2:2).
Как же красиво ассистирует Капризов! А Свечников идет по графику Овечкина (видео)
Большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ насчитывал 14 матчей, и российские звезды голами и передачами помогали своим командам добиться побед.
Дзюба повторил великий рекорд Веретенникова. А вот кто еще забивал в чемпионатах России более 100 голов
Артем Дзюба в матче против «Арсенала» (1:2) забил свой сотый гол за "Зенит". А в чемпионатах России на его счету теперь 143 мяча - это повторение рекорда Олега Веретенникова.
Овечкин забил классный гол № 733, но Василевский и «молнии» оказались круче. Как «Тампа» дожала «столичных»
Действующий обладатель Кубка Стэнли одержал свою вторую победу в сезоне – и снова волевую в дополнительной пятиминутке. Теперь над «Вашингтоном» (2:1), в составе которого отличился Александр Овечкин.
Немков вышел в финал Гран-при на Андерсона. Итоги Bellator 268
Главными событиями турнира Bellator 268 в Финиксе стали бои за путевки в финал Гран-при в полутяжелом весе.
Вечер Белорусского Питбуля в Неваде. Итоги UFC Vegas 40
В главном бою вечера UFC в Лас-Вегасе бразильянка Норма Дюмон победила американку Аспен Лэдд, а в другом интригующем противостоянии белорус Андрей Орловский взял верх над бразильцем Карлосом Фелипе.
«Не уважаю его как человека, но он хороший спортсмен». Как Минеев нокаутировал Исмаилова на горе Хабибу
Главное событие бойцовского вечера AMC Fight Nights в Сочи оправдало ожидания: Владимир Минеев в драматичной борьбе защитил чемпионский пояс в среднем весе, отправив в нокаут в третьем раунде Магомеда Исмаилова, за которого в зале переживал сам Хабиб Нурмагомедов.
Драка, юбилей Симоняна и спаситель Жиго. Как «Спартак» и «Динамо» подарили незабываемое дерби
В центральном матче 11-го тура РПЛ красно-белые дома в концовке ушли от поражения от «Динамо» (2:2) и в следующем туре сыграют в гостях с «Зенитом» без дисквалифицированного автора спасительного гола Самюэля Жиго.
Не так прост Гисдоль, как его малюют. Немецкий тренер начал в «Локомотиве» со сверхволевой ничьей в Казани
В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» под руководством своего нового главного тренера Маркуса Гисдоля сыграл 2:2 с «Рубином», уступая в два мяча и сравняв счет на третьей компенсированной минуте.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика